Se billedserie Det nye friplejehjem - Magadalene Marie Hjemmet - kommer til at ligge på Rørstensgårdens jorder mellem Smedevej og Klokkergårds-kvarteret. Etage-bygningerne bliver to forbundne kvadrater (markeret med hvidt) med gårdhaver i midten. Illustration: Sorø Kommunes lokalplanforslag

Uenighed om køreplan for friplejehjem

15. juni 2021

Når der om et par år ligger et splinternyt friplejehjem på Frederiksberg med plads til 64 beboere - hvordan vil det så påvirke behovet for de allerede eksisterende pladser i kommunale plejehjem.

Det spørgsmål stillede Socialdemokratiet og SF allerede, da kommunalbestyrelsen skulle tage stilling til, om der skulle udarbejdes et lokalplanforslag for det kommende friplejehjem på Frederiksberg. Og de stiller det nu igen, når der fra politisk side skal siges god for, at lokalplanforslaget kan sendes ud i offentlig høring.

Af samme årsag stemte såvel Anne Madsen (S) som Linda Nielsen (SF) imod, da økonomiudvalget i for nylig så på sagen:

- Det kan vel nås - Vi mener, at vi er blevet stillet en debat om den fremtidige plejehjemsstruktur i udsigt efter sommerferien. Så hvorfor kan vi ikke tage den debat, inden vi sender lokalplanen afsted. Lokalplanen skal først være på plads til januar, så det hele kan nok nås, siger Anne Madsen.

Hverken S eller SF har erklæret sig som generel modstander af friplejehjem - det har kun løsgænger Anita Skjoldager Eskildsten og Enhedslistens Bo Mouritzen. For Anne Madsen er det derudover positivt, at det er en non-profit organisation - Marie Hjemmene - der skal drive det. Men hun mener, at der er to andre aspekter ved sagen, der bør afklares:

- Der er en analyse - Hvad vil det betyde for vores kommunale plejehjem. Bliver der tomgangspladser? Og hvis vi som kommune regulerer ved kun at ville have få af pladserne på friplejehjemmet, så er det stadig ikke en gratis omgang. For de borgere, der kommer til friplejehjemmet fra andre kommuner, vil stadig blive Sorø Kommunes udgift, når det gælder diverse sundhedstilbud, siger Anne Madsen.

Formand for social- og sundhedsudvalget, Lars Schmidt (DF) forstår ikke, at den snak skal tages i forbindelse med en udarbejdelse af en lokalplan:

- Det er rigtigt, at jeg har lovet, at vi tager en ny debat om plejehjemsstrukturen efter sommerferien. Men vi har drøftet det i udvalget, og der findes allerede en plejehjemsanalyse, som er blevet til ved grundigt forarbejde. Den er fra 2017, men det er stadig den, vi arbejder ud fra. Det kan være, at de socialdemokratiske medlemmer af udvalget ikke kan huske den, men den er der.

Frygter ikke tomgang Lars Schmidt er generelt ikke bange for, at der bliver overkapacitet på plejehjemspladser i kommunen:

- Behovet er der på sigt for alle de pladser, vi har. Og vi har som kommune som udgangspunkt slet ikke mulighed for at sige, at vi vil have så og så mange pladser på friplejehjemmet. Dertil kommer, at kravene til plejehjem ændrer sig, og vi kan ikke forvente, at vi står med den samme boligmasse på området som i dag. Så vi er nødt til at tænke langsigtet. Og når der kommer en privat investor og vil lave et friplejehjem - hvorfor skal vi så modarbejde det? Jeg frygter ikke, at vi kommer til at stå med tomgangspladser, siger Lars Schmidt.

Lokalplanforslaget forventes af et flertal at blive godkendt til offentlig høring på kommunalbestyrelsesmødet sidst på måneden.