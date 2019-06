Se billedserie Gert Jørgensen: - Jeg synes ikke, at man kan tale om overforbrug. Foto: Thomas Olsen

Uenighed om forbrug af konsulent-bistand

Sorø - 25. juni 2019

Et gennemsnitligt forbrug på 10 mio. kr. til eksterne konsulenter. Er det for meget for en kommune som Sorø?

Det mener borgmester Gert Jørgensen (K) ikke:

- Faktisk tror jeg, at det er forholdsvist lavt. Vi skal selvfølgelig altid vurdere, om der kan spares på den udgift, men der er altså bare også opgaver, hvor det er rart at kunne tilkøbe kompetence, siger Gert Jørgensen til Dagbladet og Sjællandske.

Størstedelen af konsulentudgifterne de seneste fem år har været på teknik- og miljøområdet:

- Og med de store projekter, f.eks. Frederiksberg Skole, vi har haft, synes jeg ikke, at man kan tale om overforbrug, siger Gert Jørgensen.

Han synes derfor ikke, at det er realistisk, at oppositionen mener at kunne hente penge fra konsulentkontoen til at dække huller andre steder i kommunens økonomi i det omfang, som oppositionen lægger op til i denne tid.

Gruppeformand for det største oppositionsparti, Anne Madsen (S) mener derimod, at der godt kan hentes noget, og at der skal hentes alt det, der kan:

- Derudover er den oversigt over konsulentforbrug, vi har fået, ikke fuldt dækkende. Den handler mest om kommunale projekter. Vi mangler en analyse af, hvad forbruget på den borgerrettede konsulenthjælp er. F.eks. på arbejdsmarkedsområdet. Så det har vi bedt om til næste møde, siger Anne Madsen til Dagbladet og Sjællandske.

Gert Jørgensen medgiver, at der er konsulenttimer, der ikke er med i optællingen på grund af besvær med at trække alle tal ud af systemet:

- Sådan noget som forbrug af eksterne psykologer og mentorer f.eks. Det skal undersøges nærmere.

Men uanset mener Anne Madsen, at der også i det andet konsulent-regnskab kan hentes penge:

- Teknik- og miljø-området kommer på intet tidspunkt under 6,6 mio. kr. årligt i konsulentforbrug. Jeg anerkender, at der indimellem er behov for ekstern hjælp, men det er mange penge. Og hvis man så bruger konsulent, fordi man ikke selv har ansatte nok - på grund af ansættelsesstop - så er det en meget dyr ordning. Konsulenter tager noget mere i timen end en ansat. Det vil vi også gerne have tal på, siger Anne Madsen.

Anne Madsen hæfter sig også ved det høje forbrug af jurister i forbindelse med f.eks. PCB-sagen (den nedrevne Frederiksberg Skole, red.):

- Jeg frygter, at vi ender dér, hvor vi har brugt flere penge på juridisk hjælp, end det ville have kostet os bare selv at fjerne de forurende betonbrokker.

Spørgsmålet om konsulenttimer kommer efter sommerferien igen til politisk behandling. Forvaltningen har udover det forespurgte endnu en analyse på området at foretage.