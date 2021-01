Udvidelse: Etape 2 er skudt i gang

I øjeblikket er håndværkerne i gang med at give den gamle slagterafdeling et ansigtsløft - blandt andet med nye fliser - og den bliver snart koblet sammen med den helt nye slagter- og delikatesseafdeling.

- Det nye bageri bliver først etableret til efteråret, og det placeres dér, hvor der er midlertidig indgang nu - altså ved den gamle flaskeindlevering. Det er også i samme ende, at den nye hovedindgang kommer til at ligge med en indgangskarrusel i den nye tilbygning, forklarer Søren Huusfeldt. Han fortsætter:

- Kunderne kommer ikke til at mærke så meget til denne etape af byggeriet, for varerne inde i butikken har fundet deres fremtidige placering - på nær tekstilafdelingen, som ventes tilbage i sortimentet så snart, at den nuværende udvidelse er på plads.

- Vi vil gerne skabe en rigtig god plads til det, siger han med et smil og udtrykker stor stolthed over den indsats, medarbejderne yder. Han er samtidig glad for, at kunderne har taget godt imod ombygningen, som altså nu er gået ind i sin anden fase.