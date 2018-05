Der skal være sammenhæng i indsatsen over for børn og unge, der har det svært. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Udvalg vil lægge en rød tråd i forebyggelsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalg vil lægge en rød tråd i forebyggelsen

Sorø - 30. maj 2018 kl. 11:07 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På mødet i december skal børn og undervisningsudvalget behandle det endelige forslag til en sammenhængende indsats over for børn og unge, der har det svært. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske

kommunen: - Vi ønsker at skabe en sammenhængende indsats på det såkaldte foranstaltningsområde for børn og unge, siger formanden for børn og undervisningsudvalget Lars Damgaard Pedersen (DF).

- Det er planen, at vi er klar til at behandle et forslag på det årets sidste udvalgsmøde 5. december.

Men inden da skal det såkaldte Stenlilleprojekt fremlægge en evalueringsplan på udvalgsmødet 12. juni, og så er det planlagt, at den egentlige evaluering af projektet skal gives til politikerne 6. november.

Egentlig var det planen at lægge den samlede model for børnene allerede i juni, men politikerne valgte på udvalgsmødet forleden at koble indsatsen på børneområdet sammen med indsatsen på ungeområdet, da det giver den bedste mulighed for at skabe sammenhæng.

En af de ting, politikerne skal tage stilling til, er, om det såkaldte Stenlilleprojekt skal udvides til også at gælde de øvrige skoledistrikter. I dag er det sådan, at de fem øvrige skoledistrikter går ind under distriktsrådgiver-projektet. Her er en distriktsrådgiver-gruppe, der er tilknyttet socialrådgivergruppen i Fagcenter Børn og Familie. Målet er, at distriktsrådgiverne i samarbejde med dagtilbud og skoler kan iværksætte en tidlig indsats i forhold til børn med sociale eller adfærdsmæssige problemer.

Stenlille-projektet sætter endnu mere massivt ind. Efter inspiration fra Borås i Sverige og senere også Herning har man her skabt et team af socialrådgivere, familievejleder, psykologer, sundhedspleje, SSP, skolen og dagtilbuddene.

- Gennem et tværgående samarbejde og en tidlig indsats arbejder projektet på at give udsatte børn og familier et bedre liv, og kombineret med en tæt opfølgning er det erfaringen fra Borås og Herning, at der kan skabes bedre løsninger for det enkelte barn og for familien. I takt med, at barn og familie får det bedre kan indsatsen nedtrappes, og det resulterer så også i, at kommunen i sidste ende sparer penge, siger Lars Damgaard Pedersen.

- Vi ser derfor i spænding frem til evalueringen af Stenlilleprojektet, og det er mit håb, at vi i december kan nå en rigtig god og sammenhængende model for børne- og ungeområdet.