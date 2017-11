Udvalg vil ændre på resurserne til dagtilbudene

- Vi har i budgettet for 2018 afsat 1,1 mio. kr. til at ændre overgangen fra vuggestue til børnehave fra 2 år og 10 måneder til 3 år, siger Rolf Clausen (V), der er formand for børn og undervisningsudvalget.

I selve resursetildelingen bliver der afsat 200.000 kr. til Troldehaven. De penge skal dække den tid, hvor Troldehaven fortsat er på to matrikler. I budgetaftalen for 2018 er der afsat 770.000 kr. til at få Troldehaven samlet på én matrikel.

- I 2018 er det planen at sætte et egentligt analysearbejde i gang for at få det rigtige grundlag for kriterierne. Analysearbejdet skal føre frem til, at udvalget kan få forelagt et konkret forslag til ny model for resursetildelingen i løbet af tredjekvartal i 2018. Den nye odel kan så træde i kraft 1. januar 2019.