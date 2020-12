Udvalg tænker i fokusområder

Med budgetaftalen for årene 2021-2024 fik kultur- og fritidsområdet tilført 1,5 mio. kr. årligt. Byrådet besluttede med aftalen, at midlerne skal bruges til »at styrke udviklingen af kultur- og idrætsaktiviteter, herunder Sorø-ordningen.«. Og at »Midlerne skal sikre eksisterende og nye tiltag hvor frivillige skaber glæde og sammenhold i netop deres lokalområde.«