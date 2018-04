Bo Mouritzen (EL) ønskede en procentvis fordeling af dagpleje- og vuggestuepladser for at sikre et reelt valg. Forslaget blev drøftet, og en beslutning blev udskudt. Foto: Kim Rasmussen

Udvalg sparkede fordeling af dagtilbud til hjørnespark

Sorø - 17. april 2018 kl. 18:01 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børn og undervisningsudvalget tager en fordeling mellem dagpleje og vuggestue op senere. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Enhedslistens Bo Mouritzen fik ikke sit forslag om at indføre en fordelingsnøgle mellem dagpleje- og vuggestuepladser vedtaget på mødet i børn og undervisningsudvalget forleden. Forslaget blev dog heller ikke forkastet i denne omgang - det blev sparket til hjørne. Det betyder, at udvalget i forbindelse med drøftelsen af fremtidens dagtilbud - bl.a. som følge af den kommende dagtilbudsreform - drøfter, hvad det vil sige at have en bæredygtig dagpleje.

Mouritzen ønskede, at udvalget fastsætter en procentsats for, hvor mange af hver gruppe, der skal være i Sorø Kommune.

- Jeg er ikke sikker på, at det er klogt at indføre en procent-fordeling, men det må vi se på senere, siger formanden for børn og undervisningsudvalget, Lars Damgaard Pedersen (DF).

- Eksempelvis er det ikke så let at få nye dagplejere.

Lars Damgaard Pedersen peger også på, at de tal, Bo Mouritzen har benyttet i sit baggrundsmateriale, ikke længere er korrekte. Kommunen har netop ansat nye dagplejere i både område Nord og område Syd.

Bo Mourtizen skriver, at i perioden 2007 til 2017 er andelen af dagplejere faldet fra 184 i 2007 til 50 i 2017.

- Det rejser et spørgsmål om, der er tilstrækkelig grad af forskellighed i de pasningsordninger, der udbydes til kommunes borgere og i den forbindelse, om der opretholdes et reelt valg, fortsætter han.

- Samtidig vil det give større mulighed for differentierede tilbud i såvel by- som landområder.

- Uden en fast andel af kommunale dagplejere er der en begrundet frygt for, at der kommer flere private dagplejere. Det fører til en privatisering af området og risiko for et kvalitetsfald. Med kvalitetsfald menes manglende pædagogisk tilsyn, hvori indgår opmærksomhed på det enkelte barns trivsel og udvikling, gruppens dynamik, dagplejernes faglige og personlige udvikling - de får alle uddannelsen »Den gode dagpleje« - det fysiske og psykiske børnemiljø, krav og lærerplaner, aktivitetsplaner, refleksioner og faglige samarbejde med andre fagpersoner, som sundhedsplejersker, talepædagoger, psykologer m.fl.