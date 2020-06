Absalonsgade med den eksisterende tidligere Aldi-bygning - på illustrationen suppleret med en planlagt nybygning. De to bygninger bliver lagt tæt på hinanden .Ill.: John Veje/Skælskør-Arkitekterne

Send til din ven. X Artiklen: Udvalg siger ok til byggeri på den tidligere Aldi-grund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalg siger ok til byggeri på den tidligere Aldi-grund

Sorø - 09. juni 2020 kl. 15:02 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådets udvalg for teknik og miljø har givet grønt lys for, at ejeren af den tidligere Aldibygning og -grund på Absalonsgade kan gå videre med sit planlagte byggeprojekt.

Byggeplanerne har været i nabohøring, og her kom der tre indvendinger mod nybyggeriet, der bliver en bygning i to etager, der har plads til i alt otte lejligheder.

Det er nødvendigt med en dispensation fra den gældende lokalplan, da nybyggeriet overskrider byggeprocenten med 7,9, går lidt for meget i højden og ikke følger de eksisterende byggefelter på den store grund.

- Men vi kan godt sige god for byggeriet, og det er også forvaltningens indstilling, at byggeriet godt kan lade sig gøre, siger formand for udvalget, Jens Nygaard (V).

Naboerne har fortsat mulighed for at indklage den beslutning for Planklagenævnet. Og forvaltningen har tidligere erkendt, at det ikke kan afvises, at Planklagenævnet vil være af en anden holdning end Sorø Kommune.