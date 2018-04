Se billedserie Udvalgsformand Rolf Clausen (V) mener, at det er en god idé, at arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget og social- og sundhedsudvalget samarbejder om at hjælpe kommunens udsatte borgere. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Udvalg går sammen om udsatte borgere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalg går sammen om udsatte borgere

Sorø - 20. april 2018 kl. 10:48 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikerne i arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget og politikerne i social- og sundhedsudvalget i Sorø kommune vil fremover arbejde tættere sammen om at hjælpe og nedbringe antallet af udsatte borgere på overførselsindkomst.

Det var politikerne enige om på det seneste møde i arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

På mødet gav kommunens forvaltning en orientering om, hvor mange borgere i kommunen der har fået nedsat sin overførselsindkosmt på grund af kontanthjælpsloftet og 225 timers-reglen, og hvordan jobcentret arbejder med at flytte borgerne fra overførselsindkomst til arbejde eller uddannelse.

Tallene fra foråret 2018 viser, at 111 borgere i Sorø kommune har fået nedsat en ydelse på grund af kontanthjælpsloftet.

Der er ikke et nyt tal for, hvor mange der har fået nedsat en ydelse på grund af 225 timers-reglen. Det seneste tal er fra efteråret 2017, og på det tidspunkt drejede det sig om 131 borgere. 127 personer er på integrationsydelse, og 183 personer er på uddannelseshjælp.

Jobcentret arbejder med at flytte borgerne væk fra overførselsindkomst. Jobcentrets væsentligste indsatser omfatter blandt andet at tilbyde delejob, holde åben jobcafé og skaffe småjob ude hos virksomheder.

Og så blev det desuden aftalt på byrådsmødet i januar, at kommunens fattigdomsstrategi skal have et eftersyn og eventuelt tilrettes.

Det er dét arbejde, som de to politiske udvalg nu vil gå sammen om.

- Er der noget, vi kan gøre anderledes? Vi er ikke ude på at gøre det værre for vores borgere. Derfor kunne det være en god idé at samtænke det med social- og sundhedsudvalget og hjælpe hinanden den vej rundt, siger udvalgsformand Rolf Clausen (V).

Det var politikeren Linda Nielsen (SF), der havde bedt om at få sagen på mødets dagsorden. På baggrund af en henvendelse fra Kirkens Korshær og Kontanthjælpsalliancen om situationen i Sorø kommune, mente hun nemlig, at politikerne burde diskutere, om kommunen gør nok for at hjælpe den gruppe af borgere.

Hun er tilfreds med, at de to udvalg nu skal samarbejde.

- Det kan betyde, at vi kan holde fokus på, at færre bliver ramt af en nedsat ydelse - men også, at vi kan have fokus på hele familier. For det kan være en hel familie, der bliver ramt af en nedsat ydelse. Når vi arbejder på tværs, så får vi også fokus på hele familien, siger hun.

Næste skridt i sagen bliver formentlig, at kommunens forvaltning giver fattigdomsstrategien et eftersyn og kommer med et oplæg til eventuelle tilretninger.

- Og jeg kunne godt tænke mig en handleplan og et mål for at reducere antallet af borgere på nedsat ydelse, siger Linda Nielsen.