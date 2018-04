Lars Damgaard Pedersen (DF) er tilfreds med, at klagerne ikke fører til flere omgørelser. Privatfoto

Udvalg: Tilfredshed med klage-statistik

Sorø - 18. april 2018 kl. 06:01 Af Bjarne Stenbæk

Inden for børne- og unge-området førte kun to klager til ændringer. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Børn og undervisningsudvalget tog på sit seneste møde klagestatistikken fra Ankestyrelsen til efterretning.

- Vi har ikke så mange klager, der vedrører børn og unge, siger udvalgsformand Lars Damgaard Pedersen (DF).

- Ud af et sagskompleks på cirka 900 sager i 2017 førte 14 af dem til klager. I to af klagesagerne blev vores beslutning omgjort.

- Det er fint, at borgerne har mulighed for at klage, fortsætter han.

- Men jeg er selvfølgelig godt tilfreds med, at vi kan have så lavt et antal klager som 14 - og at kun to af dem i afgørelsen gik kommunen imod.

På børne- og ungeområdet er der primært klaget over afgørelser om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Tallet 14 dækker over otte klager på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste og ledsageordning, to klager på forebyggende foranstaltninger, to klager, der vedrører samvær for anbragte børn og to klager inden for særlige dagtilbud. De øvrige områder er der ikke indgivet klager på.

På området under lov om social service, som dækker særlig støtte til børn og unge, voksne handicappede, hjælpemidler m.m. er der i alt modtaget 73 klager. Heraf er 42 sager stadfæstet, 18 sager hjemvist til fornyet behandling, ni sager afvist og fire sager er ændret.