Udsolgt til TopGunn - stadig billetter til Chapper

Billetterne til det show, som de to giver på lørdag den 8. august fra klokken 19.00 til 21.00 på fodboldbanen bag Sorø Hallen ned mod Fægangen, er i hvert fald blevet revet væk. Alle 475. Så har man ikke nået at sikre sig billet, er det altså for sent.