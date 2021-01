Udsolgt af kommunale grunde nær byen

De sidste parcelhusgrunde på Rørstensgården på Frederiksberg og Engstien ved Haverup er solgt her i starten af 2021. Også den kommunale udstykning omkring Færøvej i Dianalund er tæt på at være udsolgt.

- Det er glædeligt, at der er så stor interesse for at bo og bygge bolig i Sorø Kommune. Jeg er glad for, at vi som kommune kan tilbyde attraktive byggegrunde der både tiltrækker Sorø-borgere, men også trækker folk til fra andre kommuner, siger formanden for Sorø Kommunes teknik- og miljøudvalg Jens Nygaard.