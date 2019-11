Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Udskudt omfartsvej vækker både vrede og glæde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udskudt omfartsvej vækker både vrede og glæde

Sorø - 19. november 2019 kl. 16:46 Af Lene Berthelsen og Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lil Svanhof bor i Tersløse, og sammen med andre borgere fra landsbyen har hun flere gange været på barrikaderne for at få gennemført omfartsvejen. Beslutningen er noget af en overraskelse for hende.

Læs også: Omfartsvejen sættes på pause

- Det er løgn. Det er simpelt hen ikke rigtigt. Vi stod ved sidste byrådsmøde og talte med alle politikerne, og vi fik at vide, at vi ikke skulle være nervøse, for omfartsvejen var vedtaget og skulle nok blive gennemført. Jeg er fuldstændig rystet lige nu, siger hun til DAGBLADET og Sjællandske.

- Nu bliver vi nødt til at kridte skoene og samle hele byen. For det er så tarveligt. Vi har kæmpet for det her, og politikerne ved godt, at problemerne ikke er noget, vi bare finder på. Det her bliver ikke det sidste ord fra os, siger Lil Svanhof.

Hun fortæller, at hun har assisteret ved 35 uheld fra 2002 til 2014. Hun tror ikke på, at justeringer af trafikforholdene i Tersløse vil virke.

- Vejen kan ikke rumme bilmængden eller de store køretøjer. Politikerne kan ikke redde det her med et eller andet bump, og det ved de også godt selv. Man ikke udvikle en by uden at tage infrastrukturen med, siger Lil Svanhof.

På Holbergmuseet Tersløsegaard, der er indædt modstander af omfartsvejen, bliver der jublet over udsættelsen.

- Ej, er det rigtigt? Du har lige gjort min dag meget bedre. Jeg er en meget glad mand, siger bestyrelsesmedlem Flemming Pade.

- Jeg synes, at det er dejligt, at de fortsat vil etablere cykelstien. Men hvad det andet angår, håber jeg, at de i stedet vil fokusere på nogle trafikdæmpende foranstaltninger gennem Tersløse. Der er en landsby med lignende forhold mellem Ugerløse og Tølløse, hvor der kan hentes inspiration, siger Flemming Pade og tilføjer:

- Og ellers vil jeg håbe på, at de seriøst vil overveje en anden linjeføring af omfartsvejen, hvis den skal etableres en dag.