Udskiftning til elbiler - nu med slogan

Overgangen til elbiler i så vid udstrækning som muligt i fagcenter Teknik, Drift og Miljø har også banet vejen for et nyt slogan.

- Da det sidste år blev besluttet, at de nye biler på området skulle være elbiler, havde medarbejderne i driftsafdelingen en konkurrence om et slogan til bilerne, fortæller teamleder i bygningsdrift Mikael Gangsted.

Dermed er næsten halvdelen af bilerne, som Teknik, Miljø og Drift råder over, elbiler. Elbilerne har siden efteråret bragt kommunes servicefolk rundt i hele kommunen for eksempel ved transport af værnemidler til de kommunale institutioner og ejendomme.

Med de mange nye elbiler kommer kommunen endnu et skridt nærmere klimamålsætningen om at reducere udledningen af drivhusgasser samt at nå de af FN's verdensmål, som kommunalbestyrelsen i Vision 2022 har valgt at arbejde særligt for.