Sådan er en 2-minus-1-vej opstribet. Og den slags veje kommer der flere af i Sorø Kommune. Foto: Thøger Raun

Udsigt til flere 2-minus-1-veje

Sorø - 09. august 2021 kl. 05:51 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

En del kommuner har allerede mange af dem, men i Sorø Kommune er de stadig på babystadiet - 2-minus-1-vejene.

Men nu ser det ud til, at der kommer nogle flere. Den kommunale forvaltning har undersøgt i alt 21 vejstrækninger.

Herefter har rådgiverfirmaet Rambøll været koblet på og udpeget seks af dem som muligheder.

Og forvaltningen har så igen gennemgået de seks forslag og er nu kommet frem til at anbefale politikerne at realisere tre af dem.

Tre anbefalinger De tre vejstrækninger, som forvaltningen mener er egnet til formålet, er:

Smedevej - fra Parnasvej og hen til Gl. Smedevej - i alt 670 meter. I samme ombæring skal hastighedsbegrænsningen på vejen, der er en skolevej, sænkes til 50 km/t, og der skal formentlig etableres nogle bump for at sikre, at bilisterne rent faktisk sænker farten. Samlede udgifter til dette projekte er 200.000 kr., og det kan gennemføres allerede i år.

De to andre vejstrækninger ligger begge i Munke Bjergby, og her må omlægning til 2-minus-1-vej vente på, at kloakeringsarbejdet i området er afsluttet.

To i Munke Bjergby Den ene strækning er Døjringevej indenfor Munke Bjergbys byzone. Her skal hastighedsbegrænsningen sænkes til 40 km/t, og der skal også bump til. Denne strækning på i alt 550 meter koster i alt 200.000 kr.

Den anden vejstrækning ligger også inden for byzonen. Det er 760 meter på Østervej, og også her skal opstribningen suppleres med nedsættelse af hastigheden til 40 km/t og bump. Denne strækning vil det koste 250.000 kr. at omlægge.

De tre strækninger, der ikke endte med at blive anbefalet, er:

Ikke egnet Vejen mellem Skellebjerg og Dianalund. Dels er der sving på vejen, og dels indbyder vejen generelt til at køre hurtigt. Derfor vurderes det ikke at 2-minus-1 vil være egnet her.

Vejen fra Alsted og til kommunegrænsen mod Ringsted. Efter at Alsted-Fjenneslev Skole lukkede er der ikke megen cykeltrafik på strækningen. Vejen er lang og lige og indbydere til højere hastighed end de max 50 km/t, som 2-minus-1-veje kræver.

Og endelig blev heller ikke strækningen mellem Munke Bjergby og Stokkehuse anbefalet. Der ligger mange grusgrave i området og kører derfor mange lastbiler. Derfor er det svært at gøre det trygt for cyklister med en 2-1-løsning.

Om politikerne er enige med forvaltningen vil vise sig, når de holder møde i denne uge.