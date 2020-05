Borgmester Gert Jørgensen og kommunaldirektør Søren S. Kjær får flere penge at råde over i de fremtidige budgetter - altså hvis også servicerammen hæves. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Udligningsreform: Sorø Kommune får 50 millioner kroner mere om året

Sorø - 05. maj 2020 kl. 12:51 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorø Kommune blev en af vinderne i den udligningsreform, der er indgået aftale om på Christiansborg. 50.918.000 kroner får Sorø Kommune mere pr. år.

- Det er en glad dag for Sorø. Ingen tvivl om det. I de tidligere udspil til en udligningsreform stod vi til maksimalt at kunne få 36 millioner kroner. Resultat blev over 50 millioner kroner. Det kan jeg som borgmester ikke andet end være tilfreds med.

Det siger Sorø Kommunes borgmester, Gert Jørgensen.

- Men jeg glæder mig også over, at selv om man kan sige, at vi burde have haft flere penge til rådighed, har vi kunnet udnyttet servicerammen fuldt ud, fortsætter han.

- Vi kan altså ikke give en bedre service, end vi gør. Det betyder så også, at hvis de flere penge skal have den fulde effekt, skal vi også have øget servicerammen, så vi ikke som i dag skal tage penge fra et serviceområde, hvis vi vil hæve servicen et andet sted. Det skal regeringen og KL diskutere i de næste par uger. Dels skal der være penge til, at vi kan følge med i udviklingen, der eksempelvis giver os flere og flere ældre borgere, og dels håber vi også på, at vi kan hæve servicen enkelte steder.

Pengene svarer til, at Sorø Kommune egentlig kunne sætte skatten ned med 0,92 pct. og så bevare samme serviceniveau som nu.

- Det skal vi diskutere i byrådet, siger Gert Jørgensen.

- Men velfærden vejer tungt hos os, så den kan jeg forestille mig, at vi kigger på først. Vi betaler godt nok en høj skat, men det skyldes altså også, at vi prioriterer velfærden så højt, som vi gør.

Lempelsen på anlægsloftet giver flere muligheder for at gøre noget for de kommunale bygninger og med hensyn til nybyggeri.

- Jeg noterer også med tilfredshed, at det såkaldte finansieringstilskud nu ligger fast, siger Gert Jørgensen.

- Her har vi tidligere ike vidst, hvor stor beløbet ville blive før på et relativt sent tidspunkt i budgetlægningen. Nu ved vi, at det ligger på 16 millioner kroner om året.

Endelig ligger der i aftalen et beløb på 11,9 millioner kroner i »bagudrettet kompensation« i årene 2020 og 2021. Hvad det præcist dækker over, er der ikke klarhed over endnu.

- Men jeg hæfter mig da især ved, at vi skal have penge og altså ikke mister nogen, siger Gert Jørgensen.

- Men primært handler det om de 50,9 og de 16 millioner kroner. Det gør befrielsesdagen ekstra god i Sorø.