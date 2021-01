Se billedserie Før byggemodningen går i gang, vil Museum Vestsjælland grave yderligere i Pilegårdstrekanten. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Udgravning er på udvalgsmøde

Sorø - 20. januar 2021 kl. 10:09 Af Ulla Grundtvig Brask

På økonomiudvalgets møde den 20. januar skal politikerne tage stilling til det faktum, at det kommer til at koste en million kroner, hvis Museum Vestsjælland skal have ja til at lave yderligere grave-undersøgelser i Pilegårdstrekanten i Dianalund.

Det er nemlig bygherre, der skal finansiere den ærkæologiske udgravning.

Hvis Sorø Kommune siger nej tak til at bevilge dette beløb, vil store dele af lokalplanen og udstykningerne ikke kunne realiseres.

Pilegårdstrekanten er et fremtidigt boligområde i Dianalund på 17 ha.

Der blev i efteråret 2020 foretaget arkæologiske forundersøgelser på stedet.

Forundersøgelserne afslørede spor efter 10-12 huse og en stribe mergelgrave og affaldsgruber fra jernalderen. Fundene var så interessante, at Museum Vestsjælland har indstillet området til yderligere undersøgelser.

Hvis Sorø Kommune beslutter at afsætte midlerne, kan museet igangsætte undersøgelserne. Museet vurderer, at undersøgelserne kan afsluttes i første halvår 2021.

Fortidsminderne er beskyttet efter museumsloven, og det er grundejer, der skal betale for udgravningerne. Den arkæologiske udgravning vil blive foretaget for at redde den viden og eventuelle tingfund fra området, og det skal ske inden byggemodningens store anlægsarbejde begynder, for den kan ødelægge disse spor.

Det er arkæolog Sara Lea Kronvang fra Museum Vestsjælland, der har arbejdet i Pilegårds-udstykningen og lavet den rapport, som man blandt andet kan finde som bilag forud for økonomiudvalgets møde i senere i denne uge.

Hun er meget begejstret for fundene.

- Det er kun cirka 10 procent af vores forundersøgelser, der bliver til forespørgsler om yderligere udgravning, så det her er spændende, siger Sara Lea Kronvang.

Jørgen Mogensen, der er lokalhistoriker og leder af Lokalarkivet i Dianalund, deler glæden.

- Måske er det, det første af Tersløse der er fundet her, siger Jørgen Mogensen, der mener, at politkerne bør beslutte at betale for udgravningen.

Borgmester Gert Jørgensen ønsker ikke at udtale sig om bevillingen inden mødet i økonomiudvalget.

Lokalplanforslaget for Pilegårdstrekanten er netop nu i offentlig høring, der varer frem til den 3. februar 2021.

Forslaget giver mulighed for op til ca. 300 boliger samt mulighed for fælleshuse, friplejehjem, seniorbofællesskab og en daginstitution.

Byggemodningen skal efter planen finde sted frem til februar 2022.