Udgifterne på ældreområdet splitter byråd

Sorø - 06. april 2018

Hvad betyder »rettidig omhu«, når det gælder økonomien på ældreområdet?

Det er politikerne i Sorø Byråd slet ikke enige om, og det kom til udtryk, da der onsdag aften var punktet »budgetudfordringer på området Sundhed og Omsorg« på dagsordenen.

Faktum er, at Sorø Kommunes budget på ældreområdet skrider voldsomt.

Hvis aktivitetsniveauet for 2018 bliver på niveau med det sidste kvartal af 2017, vil budgetoverskridelsen ende på 13,7 millioner kroner ved udgangen af 2018. Hvis niveauet for 2018 bliver som de første to måneder af 2018, kommer overskridelsen helt op på 15, 9 millioner kroner, vurderer forvaltningen.

Det er »rettidig omhu«, at forvaltningen har lavet en plan for, hvordan pengene kan findes, såfremt 2018 viser sig at blive så udfordrende som forventet.

Det mener formanden for social- og sundhedsudvalget Lars Schmidt (DF).

- Det er da godt, at vi så kort tid inden i året er opmærksom på udfordringen, sagde Lars Schmidt på mødet.

Men sådan ser blandt andet Socialdemokratiet ikke så det.

- Det, vi ser nu, er et resultat af det budget 2018, som I vedtog i oktober 2017. Det betyder, at vi skal ud og spare på de varme hænder, hævdede Annette Raaschou Van Der Star.

Partifællen Rikke Bach Nielsen mente, at det var Socialdemokratiet, der viste rettidig omhu i budgetfasen sidste år.

- Men der blev ikke lyttet til det. Og nu står vi her i dag. Der er altså ikke god nok økonomistyring i denne kommune. Det gør det meget svært at være medarbejder i Sorø Kommune, sagde Rikke Bach Nielsen.

Det fik udvalgsformanden op af byrådsstolen:

- Fyringer og besparelser på ældreområdet er ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. Jeg kan slet ikke acceptere, at I bringer det på bane nu. Hold jer til facts, sagde en vred Lars Schmidt fra DF:

Bo Mouritzen fra Enhedslisten mente, at situationen er så alvorlig på området, at budget 2018 bør åbnes igen og justeres.

Linda Nielsen fra SF kaldte det »økonomisk kaos«.

- I vidste det her i oktober sidste år, men I lukkede øjnene for det. Vi kunne have handlet på det meget tidligere, sagde Linda Nielsen.

Borgmester Gert Jørgensen manede til besindighed.

- Vi ved først, hvordan det ser ud økonomisk, når året er omme. Husk at de tal, vi er blevet præsenteret for, er årstal.

Årsagen til, at den økonomiske udfordring på området er så stor nu, er at der er kommet flere ældre borgere med behov for hjælp og indsats, og deres plejebehov er større end ventet. Derfor stiger udgifterne på området.

I første omgang har et enigt byråd nu nikket ja til, at budgetforsikringspuljen kan frigive tre millioner kroner, og at demografipuljen kan frigive tre millioner kroner til området.

2,7 millioner kroner, som Sorø Kommune fik af Ældreministeriet, bruges til ansættelse af medarbejdere for at kunne nå at løse alle opgaverne.

Forvaltningen følger den økonomiske situation på området, og først senere på året skal politikerne i byrådet beslutte, om man vil realisere en besparelse på plus/minus fem millioner kroner.

Det kommer helt an på, hvordan situationen udvikler sig.

Udvalgsformand Lars Schmidt håber fortsat på, at udgiftskurven knækker i løbet af 2018, således at økonomien ved udgangen af 2018 ser bedre ud end frygtet.

- 15,9 millioner kroner, som vi kan ende med i merudgift i slutningen af året, er skræk-scenariet. Vi forventer, at det går noget bedre, siger Lars Schmidt til DAGBLADET Ringsted og Sjællandske.