Anita Gregersen og Jon Vangborg har begge fået langt at køre. I det næste halve år kan de få prøvet af, om et job i Stenlille harmonerer med bopæl i og omkring Søborg.Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Udflyttede: - Utopi at skulle skifte bopæl

Sorø - 04. september 2020 kl. 16:15 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jon Vangborg og Anita Gregersen er to af de Evida-ansatte, der er blevet flyttet fra Søborg til Stenlille. Begge arbejder i administrationen.

For teknisk rågiver Jon Vangborg betyder det, at han nu skal køre 156 km om dagen i stedet for før 30 km, og for teknisk sagsbehandler Anita Gregersen, der rent faktisk bor i Søborg, betyder det en daglig køretur på 160 km.

- Det er noget, man lige skal vænne sig til, men heldigvis kan jeg godt lide at køre bil, siger Jon Vangborg.

Begge havde store overvejelser, da de fik at vide, at deres arbejdsplads var blevet rykket et godt stykke mod vest.

- Ja, det havde jeg, for det er en lang vej til arbejde hver dag, og jeg har tre børn. Omvendt har jeg været ansat i virksomheden i 15 år og været glad for det, så jeg synes, at det skulle have en chance. Og vi har fået muligheden for at prøve det af på gode vilkår.

De ansatte, der er flyttet med, har fået et halvt år til at vurdere, om de kan leve med de nye arbejdsbetingelser. Hvis de ikke kan, får de mulighed for at sige farvel på lige så favorable vilkår som de, der sagde fra allerede inden flytningen. Nemlig med bedre fratrædelsesordning end normalt.

Jon Vangborg har været ansat i Evida i otte år og vil også gerne give Stenlille en chance.

Til gengæld bliver det nok ikke de to, som borgmester Gert Jørgensen skal forvente som tilflyttere til kommunen:

- Nej, vi har købt hus for bare et år siden i Søborg, så det kommer ikke til at ske, siger Anita Gregersen.

- Vi købte hus for tre år siden, og der er også børnene. Så det er nok utopi at tro, at vi flytter hertil, siger Jon Vangborg.