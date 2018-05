Uddannelses-mål er nået

Dermed har Sorø Kommune allerede nået regeringens 2020-mål om, at 25 procent skal vælge en erhvervsuddannelse. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet på knapt 20 procent. I 2025 er målet at nå 30 pct.

Sorø Kommune har i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv og Ungdommens Uddannelsesvejledning inden for de senere år skabt en bred palet af samarbejdsprojekter, hvoraf en stor del har til formål at styrke de unges kendskab til de mange muligheder, der ligger i at tage en erhvervsuddannelse.

- Skole-virksomhedssamarbejdet omfatter alt fra virksomhedsbesøg og gæstelærerordninger og praktikforløb til to store, årlige events, nemlig Job- og Uddannelsesmessen i januar, hvor alle kommunens 8. og 9. klasseelever får mulighed for at møde flere end 50 forskellige virksomheder og uddannelsesinstitutioner, og First LEGO League-turneringen i november, hvor 16 virksomheder deltog som sponsorer sidste år, siger Henrik Madsen, Fagcenterchef for Børn og Familier i Sorø Kommune.