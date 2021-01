Pedersborg Skole er blevet ramt af coronasmitte. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Udbrud af coronasmitte på skole

Sorø - 26. januar 2021 kl. 15:36

Tre medarbejdere og to elever på Pedersborg Skole er testet positive for covid-19. Yderlige ni elever og fire medarbejdere er hjemsendt som nære kontakter.

Siden søndag den 24. januar har en intens smitteopsporing været i gang på Pedersborg Skole. Da indløb den første melding om, at en medarbejder var testet positiv for covid-19. I mellemtiden er udfordringerne vokset på skolen, idet yderligere to medarbejdere og to børn er konstateret smittet. Det oplyser Sorø Kommune i en pressemeddelelse.

Efter smitteopsporingen og i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed er yderligere fire medarbejdere og ni elever blevet hjemsendt med henblik på test, da de alle er identificeret som nære kontakter.

Skolen er ligesom de øvrige skoler i Sorø Kommune omfattet af de restriktioner, som betyder, at alle elever i udgangspunktet er hjemsendt. Dog er der mulighed for nødpasning af elever fra 0. til 4. klasse, ligesom en række elever med særlige behov har mulighed for at møde frem og få undervisning.

De seneste tal viser, at 41 elever har undervisning med fysisk fremmøde på Pedersborg Skole i stedet for virtuel undervisning derhjemme.

- Det er en situation, som påvirker alle på og omkring skolen. Den avler bekymring, men den skal ikke have lov til at skabe panik. Derfor har vi også reageret så hurtigt vi kunne for at undgå, at smitten spreder sig, udtaler børne- og familiechef i Sorø Kommune, Henrik Madsen, i pressemeddelelsen.

Forældrene til alle øvrige elever er underrettet via skolernes informationssystem Aula. Forældre opfordres for nuværende ikke til at holde deres børn hjemme.

Medarbejdere, som har fysisk fremmøde, har mulighed for at få taget en ugentlig kviktest.

- Når vi er i en situation som denne, så er det vigtigt, at alle, der er eller kan blive berørt af det, sørger for at tage sine forholdsregler og er opmærksomme på eventuelle symptomer, udtaler Henrik Madsen.