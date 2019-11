UNESCO har fået øje på Sorø

Erhvervschef Laila Bregner Carlsen (nr. tre fra venstre) repræsenterede Danmark blandt de syv lande, der var inviteret til UNESCOs konference på Malta. Privatfoto

Sorø - 11. november 2019

Sorø Kommune deltog i UNESCOs konference om et stærkere og grønnere samarbejde mellem grundskoler, erhvervsskoler og virksomheder. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Sorø Kommune har netop repræsenteret Danmark ved UNESCOs konference om skole-virksomheds-samarbejde - og hvordan man kan tilrettelægge skoleforløb og de erhvervsrettede uddannelser, så de møder nutidens og fremtidens krav om en bæredygtig udvikling. Konferencen foregik på Malta, og aftalen med Sorø Kommune lavede UNESCO i forbindelse med folkemødet på Bornholm, hvor den internationale organisation for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation fik øje på det arbejde, der i Sorø Kommune foregår med FNs verdensmål.

Det var erhvervschef Laila Bregner Carlsen, der repræsenterede kommunen.

- Det, der gør Sorø Kommune helt speciel i forhold til andre kommuner og ikke mindst den måde, man i andre lande griber tingene an på, er især to ting, fortæller Laila Bregner Carlsen.

- Vi tager fat på samarbejdet mellem skoler og virksomheder allerede i folkeskolen. Det kender man overhovedet ikke ude omkring. Her knytter samarbejdet sig til erhvervsskolerne. Samtidig er det også sådan, at vi i vores folkeskoler arbejder med FNs verdensmål. De to ting fortalte jeg om, og der var stor interesse for at høre om de erfaringer, vi har gjort.

En af erfaringerne er, at det blandt andet ad den vej er lykkedes kommunen at få hævet procentdelen af en ungdomsårgang, der tager en erhvervsuddannelse.

Men der blev ikke kun fokuseret på uddannelse og samarbejdet mellem skoler og virksomheder. Snakken faldt også på, om virksomhederne er i stand til at gøre sig tilstrækkeligt attraktive til at tiltrække den arbejdskraft, de efterspørger.

- Også her spiller verdensmål, genbrug, klima og miljø en stor rolle, siger Laila Bregner Carlsen.

- Vi har netop i Sorø Erhverv haft en workshop for soloselvstændige, for selv om du er en lille virksomhed, er der ganske meget, du kan gøre, og vi projektet »Vækst via viden« kan vi hjælpe både små, mellemstore og store virksomheder med at få tilknyttet en videnmedarbejder, så den del af forretningen kan udvikles. Vi er også i gang med at udvikle en digital platform, hvor virksomhederne kan gå ind og se cases, tips og tricks, så de kan komme i gang med arbejdet med verdensmålene.

Borgmester Gert Jørgensen (K) kan føje til, at Sorø Kommune har den målsætning, at mindst 50 pct. af virksomhederne i Sorø Kommune, hvor der er registreret omkring 700, senest i 2021 skal arbejde med mindst ét verdensmål.

Laila Bregner Carlsen fik ved konferencen et fint billede af, at en stor del af verden arbejder med grøn omstilling, men som nævnt er det mest på erhvervsskole-niveau. Også her kan Sorø være med via partnerskaber med Zealand erhvervsakademi og også en påbegyndt snak med ZBC.

- Det er dejligt at opleve, at vi i Sorø har noget at byde ind med i forhold til en verdensomspændende organisation som Unesco, siger Gert Jørgensen.

-UNESCO kunne se, at vi har gang i mange spændende tiltag på skole-virksomheds-samarbejdet og samtidig har verdensmålene som tydelige pejlemærker. Både på tværs af fagcentre og ude på skolerne. Men også i vores virksomhedsrettede aktiviteter og i dialogen med virksomhederne er der et stort fokus på at få udbredt kendskabet til verdensmålene. Simpelthen fordi vi kan se, at det er og bliver endnu mere vigtigt frem over at være med på den grønne omstilling og have fokus på bæredygtighed.

Det er ret usædvanligt, at en lille kommune som Sorø kommer i UNESCOs søgelys, men så væsentligt anser organisationen arbejdet i Sorø for at være, at kommunen også er inviteret til Paris senere i november.

- Jeg ser et stort potentiale i et partnerskab med UNESCO, siger borgmesteren.

- Vi har mange praksiseksempler og en solid viden, som vi gerne deler ud af, ligesom vi naturligvis også med glæde tager andre landes gode idéer med hjem.