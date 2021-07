Tyskerne på Tersløsegaard

Men nej, det foregik ikke under den nazistiske besættelse 1940-45. Det var i 1660, og tyskerne optrådte dengang som lejesoldater for svenskekongen Carl X Gustav, som i 1658 med sin hær var gået over isen og havde erobret hele Danmark med undtagelse af København. Her forberedte den danske konge Frederik d. III sig på at "dø i sin rede" i et sidste desperat forsvar for landets overlevelse.