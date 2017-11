Tysk kræver god disciplin

- Tysk er et vigtigt sprog for erhvervslivet, men der er langt mellem de unge, som gider knokle for at lære sproget. Det kræver både tid og disciplin at lære tysk. Men talenterne på vores masterclass har både disciplinen og motivationen, så jeg tænker, at erhvervslivet må juble over de unges tyskinteresse, siger hun,