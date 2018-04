- Der er ingen hjemmel i loven til sådan en praksis, sagde Annette Raaschou van der Star (S) på byrådsmødet. Foto: Jens Wollesen

Tvivl om lovlighed bremser ny beløbsgrænse

Sorø - 26. april 2018 kl. 13:25 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

18-29-årige borgere, der er på overførselsindkomst og bor i et midlertidigt botilbud i Sorø kommune, får ikke nedsat deres rådighedsbeløb lige nu. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Der var ellers lagt op til, at politikerne i byrådet skulle vedtage at sætte de unges rådighedsbeløb ned fra 2000 kroner til 1600 kroner per måned. Men vedtagelsen af den nye beløbsgrænse er indtil videre sat på stand by, mens det bliver undersøgt, om sådan en regel overhovedet er lovlig.

»Alle unge mennesker er værdifulde« stod der på det hjemmegjorte skilt, som Iben Røstbjærg Kullberg, næstformand i Handicaprådet, demonstrativt viste frem i byrådssalen onsdag aften, da politikerne drøftede sagen.

Dan Kiving, formand for Danske Handicaporganisationer Sorø, var også til stede i byrådssalen. Han er lettet over, at politikerne har valgt at trykke på bremsen.

- Det var det bedste, der kunne ske. For så vinder vi mere tid og får tid til at få en jurist ind over. Selvom vi selvfølgelig ikke kan vide, hvad sagen ender med, siger Dan Kiving.

- Men det kan ikke være lovligt, siger Iben Røstbjærg Kullberg.

Det var først på byrådsmødet, at der blev rejst tvivl om beløbsgrænsens lovlighed.

Den pågældende gruppe af borgere bor i et botilbud, hvor Sorø Kommune fastsætter egenbetalingen. Dermed bestemmer kommunen også, hvor mange penge den enkelte borger selv skal have til rådighed til for eksempel forsikringer, telefon, transport og oplevelser.

Kommunens forvaltning anbefaler at nedsætte beløbet, ligesom man i øvrigt er ved at gøre i Slagelse Kommune. Til dels fordi man har vurderet, at beløbet er for højt, når man sammenligner med andre unge i samme alder og situation, og som bor i egen lejebolig. Men også fordi rådighedsbeløbet på de 2000 kroner per måned ifølge forvaltningen ikke motiverer de unge til at flytte ud af botilbuddet.

På selve byrådsmødet blev der fremsat et ændringsforslag om at sende sagen tilbage til forvaltningen, der skal behandle sagen igen og vurdere lovligheden.

Alle byrådsmedlemmer stemte for ændringsforslaget.

- Der er ingen hjemmel i loven til sådan en praksis. Myndigheden skal træffe individuelle afgørelser, og det gør man ikke ved at fastsætte et beløb på 1600 kroner, sagde Annette Raaschou van der Star (S).

- Jeg synes, det er en frygtlig glidebane, lød det fra Linda Nielsen (SF).

- Hvis man er i tvivl om, hvorvidt loven er overholdt, så er det passende at sende sagen tilbage til forvaltningen, sagde Lars Schmidt (DF).