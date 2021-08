De to velsyngende charmetrolde, Simon og Marcus fra X Factor, kommer til Sorø. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Tv-darlings optræder til markedsdag

Sorø - 24. august 2021 kl. 19:06 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen

Der er nok mange pigehjerter, der vil banke i takt med musikken, når Sorø Handel og Service den 4. september - i forbindelse med Sorø Marked - byder på musikalsk show med de to unge charmetrolde, Simon og Marcus fra X Faktor.

En donation fra Sorø Spare- og Laanekasses Fond har gjort det muligt for handelsstandsforeningen at få de to tv-darlings til Sorø, hvor de vil optræde på Torvet med deres fine harmonier og de velkendte dansemoves.

- Der vil være noget for både store og små fra klokken 10 til 15. Ud over koncerten med Simon og Marcus, kommer Danlej med deres »Go-High mobile klatrebane«. Her kan både børn og voksne få udfordret deres klatreskills på otte forskellige forhindringer i fire meters højde. Alle iføres sikkerhedsudstyr i form af sele og hjelm. Eneste krav er dog, at man er over 120 centimeter høj og ikke vejer mere end 120 kilo, siger Katrine Rogert Skovsgaard, næstformand i Sorø Handel og Service.

I forbindelse med arrangementet bliver Storgade spærret af, og indre by bliver fyldt op med både boder og lopperier. Flere foreninger har også meldt sig med info-stande, hvor der vil være forskellige former for sjove aktiviteter.

- I øjeblikket har cirka 50 stadeholdere meldt sig. I syd-enden af Storgade vil der være forskellige boder med kunsthåndværk, gårdbutikker og forskellige delikatesser. Midterdelen er tiltænkt private som ønsker at sælge ud af deres »gods eller guld, mens nord-enden er forbeholdt børneloppemarkedet, hvor man kan finde legetøj, børnetøj og meget, meget andet. På Alléen vil der desuden være ponyridning, siger Katrine Rogert Skovsgaard.

- Der kommer til at ske meget i Sorø på denne dag. Ud over, at der er arrangeret to løb rundt om Sorø Sø, så har Sorø Kunstmuseum også meldt sig med en helt ny udstilling med navnet »Naturen taler«, siger hun.

- Hvis man gerne vil booke en loppestand, så er der stadig mulighed for det. Så skal man snarest melde sig til mig i INbetween på Storgade 38A - eller på mail katrine@inbetween.dk