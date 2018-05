Eleverne opfordres især til at tage en erhvervsuddannelse. Foto: Jens Wollesen

Turboforløb har været medvirkende til succes

Sorø - 26. maj 2018 kl. 09:02 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

14 ud af 19 elever på forløbet blev klar til at gå videre i uddannelsessystemet. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

I bestræbelserne på at nå det langsigtede landsdækkende mål om, at 95 pct. af en ungdomsårgang kan gå videre fra folkeskolen i en ungdomsuddannelse - og i øvrigt også at flere vil vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse - gennemførte Sorø Kommune i maj 2017 et såkaldt fagligt turboforløb på 8. klassetrin.

Forløbet skulle udvikle udvalgte elevers kompetencer inden for dansk og matematik, ligesom forløbet skulle styrke eleverne personligt og socialt.

På sit møde forleden fik børn og undervisningsudvalget forelagt det resultat, der kendes i dag. 24 elever, der blev vurderet til ikke at være uddannelsesparate, blev valgt ud. 19 gennemførte forløbet.

Pr. 1. april 2018 vurderes det, at 14 af eleverne nu er klar til at gå videre i uddannelsessystemet. Fire af dem skal en tur via 10. klasse, fire skal på efterskole, fem går videre i en ungdomsuddannelse, og en af dem, der egentlig er klar til at gå videre, har ikke besluttet sig. Alle 14 har givet udtryk for, at de ønsker at tage en erhvervsuddannelse.

Af de fem elever, der vurderes til ikke at have opnået paratheden endnu, går de fire videre i 10. klasse, mens en har søgt optagelse på en erhvervsskole.

Konklusionen på projektet er, at der ikke er entydig dokumentation for, at det præcis er turboforløbet, det har givet eleverne det sidste og afgørende skub over mod uddannelsesparatheden - men det er sandsynligt, at forløbet har medvirket til de forbedrede resultater, den større modenhed og de bedre sociale kompetencer.

Fagcenter Børn og Familier kunne også overfor politikerne understrege vigtigheden af, at der følges op på læringsforløbet. Erfaringen viser nemlig, at man let »taber« eleverne igen. Fagcentret peger på, at lærere og skoleledelse skal holde eleverne op på de fremskridt, de har gjort under forløbet. Chancerne for at fastholde eleverne stiger også, hvis UU-vejledningen og forældrene involveres.

Følges der ikke op på forløbet, kan det næsten have en negativ effekt. Eleven kan blive så skuffet over den manglende opfølgning, at han eller hun helt kan miste læringsgejsten.

I dette skoleår er der gennemført to turbofoløb med tilsammen 48 elever. Her arbejdes der med en systematisk opfølgning, ligesom der både har været informationsmøder for ledere, udskolingslærere, UU-vejleder, forældre, afdelingsledere, koordinerende læsevejledere m.m. og efterfølgende gennemføres evalueringsmøder for lærere og afdelingsledere.

Politikerne to orienteringen til efterretning, men opfordrer dog også til, at der skabes bedre sammenhæng mellem turboforløbene og elevernes skolegang på deres distriktsskole.