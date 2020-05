Se billedserie Der ligger en flydespærring ved udløbet i Tuel Sø, men den kunne langt fra stoppe al olien. Foto: Niels Levinsen

Send til din ven. X Artiklen: Tuel Sø atter forurenet - men nu er der ansøgt om et projekt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tuel Sø atter forurenet - men nu er der ansøgt om et projekt

Sorø - 07. maj 2020 kl. 10:12 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandagens olieforurening af den nordvestlige del af Tuel Sø bekymrer Niels Levinsen, der bor nær søen. Sorø Kommune er også bekymret - og Sorø Forsyning har ansøgt om et nyt projekt, der skal afhjælpe problemet.

Flere gange i årenes løb har Tuel Sø været ramt af forurening, formentlig fordi virksomheder eller beboere i området har hældt større mængder olie, kemikalier, maling eller andre væsker direkte ud i afløbet i stedet for at skaffe sig af med tingene på lovlig og forsvarlig vis.

Isfugle og svaner - Det er stærkt bekymrende, at der ikke gøres noget ved den problematik, siger Niels Levinsen, der sammen med en anden beboer opdagede olieforureningen mandag aften og tilkaldte beredskabet.

- Desværre vurderede miljøvagten, at man kunne nøjes med at lægge en flydespærring ud. Man troede ikke, det ville blive regnvejr - men det blev det, og selv om der kom en slamsuger tirsdag morgen klokken 8.00, havde olien bredt sig, så slamsugeren ikke kunne suge det hele op.

- Det går ud over fisk og padder, fortsætter han.

- Men det går især ud over fugle og dyr i nærområdet. I området yngler isfuglen, der er nattergal, sangere, gøg og rådyr. Lappedykkere, blishøns og en svane ligger også på rede nær udløbet. Olie i fjerdragten er fatalt.

Problemet har i hvert fald været kendt siden 2013. Jævnligt har der været alvorlige forureninger af Tuel Sø, uden at det har ført til en løsning af problemet. I november 2019 blev der lagt en fast flydespærring ud for at tage det værste, men i januar blev søen forurenet af en større mængde maling, som flydespærringen ikke kunne stoppe, og mandag var det altså en større mængde olie, som en privatperson eller en virksomhed havde hældt i afløbet.

Ansøgning - Vi deler Niels Levinsens bekymring. Der er som beskrevet rigtig meget dyreliv at passe på, siger leder af Natur & Miljø i Sorø Kommune, Peter Dorff Hansen.

- Også politisk er der stor bevågenhed, ligesom Sorø Forsyning er helt på det rene med, at der skal gøres noget. Vi har fra Sorø Forsyning, der er den part, der skal etablere et nyt overløbsbassin eller flere, modtaget ansøgning om et projekt, og det er vi i dialog om nu. Da coronaen satte ret store begrænsninger for vores arbejde, måtte vi aflyse et møde med Vejdirektoratet. Vi mener egentlig, at afvandingen fra motorvejen klares på betryggende vis, men vi vil gerne være helt sikre.

Fire områder - tre bassiner Bækken ved Fulby modtager regnvand fra et stort opland bestående af fire områder. Der er tale om områder med henholdsvis industri, beboelse og vejarealer. Fra de tre områder er der et opsamlingsbassin, men det er der ikke fra det fjerde område. Et af de spørgsmål, der skal afklares, er, om de eksisterende bassiner kan udbygges og benyttes sammen med et fjerde nyetableret bassin, eller der skal bygges et nyt, stort fællesbassin, der tager regnvandet fra alle fire områder.

- Problemet måtte hellere være løst i går end i morgen. Det kan ikke gå hurtigt nok, siger Peter Dorff Hansen.

- Men vi er altså i gang, og vi havde også været et skridt længere fremme, hvis ikke coronaen havde sat sine begrænsninger. Vi har permanent en flydespærring liggende ved bækkens udløb i Tuel Sø, og den bliver udskiftet med jævne mellemrum, fordi den bliver slidt og så mister noget af evnen til at blokere udslip. Vi har netop udskiftet den spærring, der lå. Men vi har også være ude for, at der er kommet væsker, som spærringen ikke har kunnet stoppe - for eksempel malingrester, der skabte problemer i januar.

Kan ikke spores - Det er et faktum, at hvis alle havde styr på olie, brændstof, maling mv. og undgik at aflede det til regnvandsudledningen, så ville der ikke være noget problem siger Peter Dorff Hansen. Sorø Kommune har forsøgt at spore forureningerne, men det har ikke været muligt. Kommunen har blandt andet forsøgt sig med TV-inspektion. Det må dog fortsat konstateres, at det ikke er lykkedes at indkredse kilderne til problemet.

relaterede artikler

Nu bliver der dæmmet op for oliespild i søen 07. november 2019 kl. 15:01

Udfordringer i Tuel Sø skyldes næppe korkfabrikken 06. september 2018 kl. 13:02

Olie påvirker Tuelsø-vandløb 05. februar 2015 kl. 17:00