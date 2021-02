Nu er det tid for de ældste hjemmeboende til at blive vaccineret. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Tryghedsprik - de ældste er de næste

Sorø - 07. februar 2021 kl. 17:00

Alle børn, børnebørn, naboer og venner til borgere over 95 år har nu en stor mulighed for at hjælpe deres ældre familiemedlemmer med at få et skud tryghed.

Der er nemlig ledige tider til corona-vaccination af borgere over 95 år.

- Der er sendt fysisk brev eller brev i e-Boks til dem tirsdag og onsdag i sidste uge. Men det er ikke alle i den aldersgruppe, som er helt fortrolig med breve fra det offentlige, og med at booke tider på internettet. Så derfor er det vigtigt, at deres nære spørger dem, om de har fået post, og om de har brug for hjælp til at booke tid, siger leder af Sundhed og Omsorg i Sorø Kommune, Pia Nyborg Hansen.

I brevet er der en vejledning til, hvor man bestiller tid til vaccine. Det foregår på vacciner.dk. Hav Nem-ID klar til bookingen.

På samme side kan man, udover at finde de ledige tider, også få svar på en lang række spørgsmål om vaccinerne og det danske vaccinationsprogram.

Hvis man har problemer med at booke på internettet, eller hvis man er undtaget fra digital post, er det også muligt at kontakte Region Sjællands Corona Callcenter på 70 20 42 22. De kan hjælpe med at bestille vaccinationstiderne.

Vaccinationerne foregår i Region Sjællands store vaccinationscentre i Nykøbing, Maribo, Slagelse, Næstved, Holbæk og Roskilde.