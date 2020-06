Politiet blev tilkaldt. Arkivfoto

Truede med at slagte kassedamen

Sorø - 25. juni 2020 kl. 10:07

Onsdag klokken 18.33 gik en mand ind i en dagligvarebutik i Sorø. Her fyldte han en indkøbsvogn med varer, hvorefter han forsøgte at gå igennem kasselinjen uden at betale.

Da en medarbejder valgte at påtale, at han ikke havde betalt, reagerede han ved at true med at »slagte hende«, hvis hun ikke lod ham gå igennem.

Politiet blev tilkaldt, og et par kunder fra butikken sørgede for at følge efter manden, indtil patruljen nåede frem.

Manden, der viste sig at være 31 år og fra Sorø, blev anholdt klokken 19.01 og sigtet for røveri. Han blev løsladt igen klokken 22.22.