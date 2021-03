Trods udfordringer endte 2019/20 godt

Væksten betyder, at Altan.dk er godt på vej mod at opfylde virksomhedens 2025-plan om en omsætning på en halv milliard kroner. Omsætningen var i seneste regnskabsår på 277 mio. kr.

Problemer med at få byggetilladelser til nye altaner betyder, at man har måttet sætte flere ansatte på nedsat tid.

- Vores fremgang i resultatet de seneste år skyldes både, at vi har forbedret vores effektivitet ude på de enkelte altanopgaver, og at vi har været bedre til at prissætte de enkelte ordrer. Derudover har vi også fået mere styr på vores processer på elevatorer, som derfor giver et højere overskud, oplyser administrerede direktør i Altan.dk, Casper Gorm Knudsen, i en pressemeddelelse.