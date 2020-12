I foråret var folkeskolerne igennem en periode med nedlukning og virtuel undervisning. Efter nytår bliver skolestarten en blanding af virtuel og fysisk fremmøde. Billedet her er fra Frederiksberg Skole ved Sorø den 15. april i år. Foto: Thomas Olsen

Trods høje covid-tal: Sorø fastholder skolestart-plan

Risikoen for smitte med coronavirus har fået flere kommuner til at udskyde den fysiske skolestart efter nytår.

Regeringen har givet kommunerne mulighed for at udskyde det fysiske fremmøde indtil den 11. januar og i stedet gøre brug af virtuel undervisning.

- Vi har taget udgangspunkt i, at de mindste elever gik på ferie fra fysisk fremmøde. Det fungerer fornuftigt nok, så det ønsker vi at fortsætte med. Tilsvarende blev de store elever undervist virtuelt. Det er vi klar til og har styr på, så de venter en uge. Vi tror, den løsning er bedst for alle, siger Henrik Madsen.