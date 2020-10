Tro, tapas og kærlighed

Lynge Sogn inviterer onsdag den 11. november kl. 19.00 til en samtaleaften om kærlighed. Aftenen er en af de eksistens-aftener, som sognets præster har planlagt over ordene Tro, Håb og Kærlighed.

Aftenen indledes med en gudstjeneste. Herefter er der oplæg ved direktør for Center for Familieudvikling, psykolog og forfatter Mattias Stølen Due.

Oplægget fra præsterne lyder således: »Hvad tror vi på, hvad vil det sige at være kristen anno 2020, hvor er håbet blevet af i frygtens tidsalder, hvad forstår vi ved kærlighed, hvad gør det ved parforholdet og familien at blive sat i hjemmekarantæne i en måned, og hvad skal vi stille op med det faktum, at vi skal dø og miste dem vi elsker?«.