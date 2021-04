Se billedserie Næstformand i Sorø Erhvervsudviklingsråd, Malene Frandsen, erhvervschef Laila Bregner Carlsen og indehaver af C2 Reklame, Ingelise Christensen, er klar til trivselsdag. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Trivselstrøjer er klar

Sorø - 23. april 2021 kl. 05:59 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Hele Sorø Kommune skal være klædt i grønt, når Sorø Erhvervsudviklingsråd onsdag den 19. maj står bag en trivselsdag for hele Sorø Kommune.

- For at styrke fællesskabet har erhvervsudviklingsrådet indgået aftale med C2 Reklame om produktion af en grøn t-shirt, fortæller Malene Frandsen, der er næstformand i Sorø Erhvervsudviklingsråd.

Trøjerne er klar nu. De kan købes af både virksomheder, institutioner og private for 58 kroner per styk via mailen info@c2reklame.dk eller telefon 57 82 02 50.

Tanken er, at alle kan lave arrangementer, der på den ene eller anden måde handler om trivsel.

- Men for at alle skal kunne være med om en fælles aktivitet, har vi valgt, at vores fælles event ligger i tidsrummet fra klokken 12.00 til 12.15, fortæller erhvervschef Laila Bregner Carlsen.

Der bliver til lejligheden udarbejdet et program med små, nemme øvelser, som alle kan udføre. Men som nævnt bliver der også en række andre indslag - dels dem virksomheder, institutioner og private selv finder på og dels en erhvervs-stafet fra syd til nord og dels arrangementer, udsprunget af de »samtalestartere«, der udarbejdes af erhvervsudviklingsrådet. De kan eksempelvis benyttes i forbindelse med en gåtur.

Men der kommer flere ting på programmet, og så ligger det også fast, at der holdes en foto-konkurrence i forbindelse med trivselsdagen. Deltagerne opfordres nemlig til at tage billeder af deres aktiviteter. Billederne mailes til Sorø Avis, der udvælger et antal billeder til at deltage i en afstemning, hvor der er præmie(r) til vinderne. Men også det kommer der mere præcise oplysninger om senere.