Trelleborg Fonden bag en ny idrætspris i Sorø Kommune

- Der gøres et kæmpe stykke arbejde i de lokale idrætsforeninger. Det vil vi fra Trelleborg Fonden gerne honorere med lidt mere end et skulderklap. Derfor har vi nu indstiftet Trelleborg Fondens Idrætspris i Sorø Kommune.

Baggrunden for indstillingen kan eksempelvis være et ekstraordinært resultat for et hold eller en individuel idrætsudøver, et godt foreningsresultat som oprykning, medlemsfremgang, gennemførelse af et udviklingsprojekt eller nye aktiviteter.