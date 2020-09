Tredje mand anholdt efter drabsforsøg

En tredje gerningsmand har siden et drabsforsøg i Ruds Vedby den 19. september været efterlyst af politiet. Men tirsdag formiddag blev en 31-årig mand fra Sorø anholdt og sigtet for drabsforsøg.

Politiet kørte den 19. september ud til et drabsforsøg ved et pizzeria ud for en adresse i Ruds Vedby. Her blev en 42-årig mand antastet af flere gerningsmand, og han blev i den forbindelse snittet flere gange i maveregionen af den ene gerningsmand.