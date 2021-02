Se billedserie De tre satanmønter er blevet fundet af håndværkere under renoveringen af Sorø Klosterkirke. I 2002 afleverede Knud Langkow under falsk navn de forme, mønterne var støbt efter, som en testamentarisk gave fra Knud Langkow til Nationalmuseet. Foto: Erik Skibsted

Tre satanmønter og et brev fundet ved renoveringen af klosterkirken

Et sælsomt fund i Sorø Klosterkirke skal nu opbevares på akademiets bibliotek.

Sorø - 26. februar 2021 kl. 05:55 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Øjnene blev lige en anelse større, da håndværkere under renoveringen af Sorø Klosterkirke fandt tre satanmønter og et brev. Fundene blev dels gjort under prædikestolen og dels ved kirkens indgangsparti, og såvel mønter som brev findes nu på Stiftelsen Sorø Akademis kontor.

- Det er en underlig historie, siger direktør i Stiftelsen Sorø Akademi, Jens Kristian Poulsen.

- Umiddelbart er det vores tanke at aflevere fundene til opbevaring på skolens bibliotek, hvor vi har en del andre effekter af speciel karakter.

Forskningschef Michael Andersen fra Nationalmuseet bekræfter, at mønter og brev nu er stiftelsens ejendom.

Langkows værk Mønterne er præget med en satanfigur inskriptionen Civitas Diaboli (satans eller djævelens bolig eller by) på den ene side, mens der på den anden side står 13. maj Anholt 1973.

Brevet har et særdeles fantasifuldt indhold. På en førstedagskuvert angives det både, at der er tale om luftpost og ballonpost. Det angives også, at det handler om en ballonfærd fra Grenå til Anholt 13. maj 1973, og så er det stemplet med »Besøg Satanholt«. Der er næppe tvivl om, at det hele er begået af Knud Langkow. Han kunne i øvrigt lige så godt have benyttet »Besøg Anholt for satan«, for han flirtede med den fiktive satankult, han »stiftede« på Anholt i 1973 - og hvorfor det lige blev Anholt, er der tilsyneladende ikke umiddelbart en forklaring på.

Sendt til gravkammeret Brevet er »sendt« til Jørgen Rosenkrantz, Gravkammeret, Sorø Kirke. Der er tale om den tidligere forstander for Sorø Akademi, Jørgen Holgersen Rosenkrantz (1607-75), Han havde selv gået på akademiet, uddannede sig videre i England og Frankrig og havde flere fremtrædende poster i det daværende statsapparat. Han blev i 1653 hofmester ved Sorø Akademi, lens- og amtmand for Børglum Kloster og forstander for Herlufsholm. Fra 1665 blev han tillige forstander for Sorø Akademi. Under »Svenskekrigene« i 1658-60 måtte han bruge af sine egne penge for at drive skolerne. Efterhånden kneb det mere og mere med Rosenkrantz' egen økonomi. Han gik fallit, og i 1668 blev den sidste af hans besiddelser, godset Kjeldgård, solgt. Familien endte langt nede på lavadelens rangstige.

Rosenkrantz har et epitafium i kirkens nordre korsarm.

Ballonskipperen Brevet er skrevet af en Anders Björvall, Ballonskipper af Guds nåde - navnet lyder nærmest svensk, men brevet er skrevet på dansk. Hvem der har lagt navn til, kan man kun skyde på. Kilden rssing.com oplyser på nettet, at en svensker ved navn Anders Björvall optrådte netop i 1973 i medierne i forbindelse med en omdiskuteret genudsætning af ulve i Nordsverige. Måske har han givet inspiration til Knud Langkow, der i øvrigt sendte et brev med samme ordlyd til arveprins Knud.

Brevet har følgende ordlyd:

»Vores Ballonfærd er lykkeligt overstået. Starten fra Grenå gik fint og på bliden Bør nåede vi vel til Anholt - båret afsted på Vestenvinden, højt over Kattegats frådende Bølger. Ganske vist forsøgte en Vinddjævel i Pakhusbugten under Anholt at blæse os nordenover, men vi nåede dog at lande på Flakket, inden det var forsent. Iøvrigt holder man "Satankult" på Øen for Tiden - og selveste Ypperstepræstinden inviterede os om Aftenen til ceremoniel "Blodsuppe" i Ørkenen. Men vi betakkede os dog. Men hun lovede, at stemple vores Ballonbreve med Satankultens Stempel. Her har du et af dem til din Samling.

Hvis alt mager sig, tager vi hjem over Falkenberg. Vi ses!«