Tre partier går i valgforbund

Sorø - 01. maj 2021 kl. 11:51

Radikale Venstre, Kristendemokraterne og Liberal Alliance går sammen i valgforbund til kommunalvalget i Sorø.

I februar indgik Radikale Venstre og Kristendemokraterne en valgforbundsaftale til kommunalvalget den 16. november 2021 i Sorø Kommune. Nu har også Liberal Alliance tilsluttet sig aftalen.

- Med et teknisk valgforbund med de andre små partier øges chancerne for en plads - vi skal tilført nyt blod til kommunalbestyrelsen. Det er på tide - vi skal videre, siger formand og kandidat for Liberal Alliance i Sorø Kommune, Nicolai Sandager.

Både i Radikale Venstre Radikale Venstre og hos Kristendemokraterne er der tilfredshed med aftalen.

- Det glæder mig, at vores valgforbund er blevet bredere, og at vi sammen med Kristendemokraterne og Liberal Alliance er med til at give vælgerne et alternativ til de store blokke. Det kan øge muligheden for et bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen efter valget, siger Kurt Løvlund Pedersen, formand for Radikale Venstre i Sorø Kommune.

Lokal kandidat og partisekretær for Kristendemokraternes Landsorganisation, Tage Sørensen, supplerer:

- Kristendemokraterne glæder sig over valgforbundet. Tilsammen giver de tre partier borgerne gode muligheder for inddragelse og indflydelse, og for at demokratiet bliver nært og vedkommende.

Alle tre understreger, at andre partier eller lister kan optages i valgforbundet, hvis Radikale Venstre, Kristendemokraterne og Liberal Alliance er enige om det.