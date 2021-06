Beredskabsstyrelsen var blandt andet med på Juliesmindevej i Sorø, fordi hele laboratoriet skulle ryddes. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Tre mænd fængslet i sag om skunk-laboratorium

Politiet mener, at skunk-produktionen på Juliesmindevej i Sorø har stået på i to til to et halvt år.

Sorø - 02. juni 2021 kl. 14:37 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Tre mænd på henholdsvis 43, 42 og 40 år blev ved et grundlovsforhør ved retten i Næstved onsdag formiddag varetægtsfængslet i fire uger.

De tre blev anholdt, da Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tirsdag middag gennemførte en razzia i en ejendom i industrikvarteret på Juliesmindevej.

Her havde der igennem længere tid fundet en større skunk-produktion sted.

- Vi mener, produktionen er foregået i to til to et halvt år, siger politikommissær Ove Groth, Sydsjællands og Lollands-Falsters Politi.

Ved razziaen blev der konfiskeret 250 skunkplanter og ca. 5 kilo færdigproduceret skunk - og samtidig blev de tre mænd anholdt.

En af de anholdte Kalundborgegnen, mens de to øvrige er fra København. Men i hvert fald den ene af dem har ikke fast bopæl, og politiet mener, at mindst den ene af dem har boet i skunk-labortoriet.

- Vi fik et tip fra folk i nærområdet, og det tip førte til razziaen, fortæller Ove Groth.

I området var der en vis undren over, hvad der egentlig foregik i industriejendommen, og det viste sig altså, at mistanken om, at virksomheden var af en lidt speciel karakter, holdt stik.

Ved grundlovsforhøret begærede anklagemyndigheden lukkede døre. Dels er der forskellige udlægninger af, hvad der er foregået på adressen, og dels kan politiet ikke udelukke, at der er andre implicerede.

Både forsyningsselskabet og Beredskabsstyrelsen var til stedet ved aktionen. I den slags sager har politiet erfaring for, at »producenterne« får tilført strøm uden om måleren for at nedbringe produktionsomkostningerne og måske også for ikke at blive afsløret af et højt strømforbrug.

Beredskabsstyrelsen var med, fordi hele laboratoriet skulle ryddes.

