Mike Jensen er i dag 18 år og stoffri. Han undrer sig over, at stofferne kunne fylde så meget, og at alting dengang føltes så ligegyldigt. Tre kvarter i hypnose gav ham et helt nyt liv. Foto: Thomas Olsen

Tre kvarters behandling gjorde Mike stoffri

Da Mike Jensen i bevidstløs tilstand blev bragt ind på Hvidovre Hospital med fuld udrykning, så lød lægernes dom, at han kun havde ti procents chance for at overleve. Den dengang 16-årige unge mand havde gennem flere år levet et liv i overhalingsbanen, hvor stofferne fyldte alt! Denne gang var det gået galt. Helt galt! Han havde fået en overdosis af det beroligende middel Risolid.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her