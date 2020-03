Tre kommunale medarbejdere i karantæne

To medarbejdere er kommet hjem fra risiko-områder, og derfor tager den kommunale arbejdsgiver særlige forholdsregler. De to medarbejdere er i 14 dages hjemmekarantæne.

En medarbejder har været i kontakt med en smittet person. Derfor er den medarbejder også i hjemmekarantæne og er blevet testet for coronavirus. Man afventer svar på testen.

- Situationen har ikke givet problemer. Vi håndterer det gennem en tæt dialog mellem den pågældende medarbejder og dennes leder. Her sikrer vi, at alle ved, hvad der skal foregå, og hvor de skal henvende sig, hvis de har spørgsmål. Det er jo Sundhedsstyrelsen, som er myndigheden på området. Så hvis der er noget, vi er i tvivl om, så spørger vi Sundhedsstyrelsen, som har oprettet en hotline. Det er op til den enkelte arbejdsplads at tilrettelægge arbejdet. Nogle medarbejdere kan arbejde hjemmefra. I andre tilfælde kan der indkaldes vikar, skriver hun.