Tre fik frakendt deres kørekort

Der blev snuppet tilsammen 192 fartbilister, 17 personer fik et klip i kørekortet, og der blev givet tre betingede frakendelser af kørekortet.

Fredag mellem klokken 7.00 og 13.30 gennemførte politiet en hastighedskontrol på Vestmotorvejen ved Sorø, hvor hastighedsbegrænsningen er på 130 kilometer i timen. 7363 køretøjer kørte forbi i perioden, og 36 kørte så hurtigt, at der vanker en bøde. Højest målte hastighed var 157 kilometer i timen.

På Holbækvej var politiet fredag mellem klokken 17.10 og 21.30. 384 køretøjer passerede målingen på strækningen, hvor der må køres 40 kilometer i timen. 23 kørte så hurtigt, at de får en bøde. Fem får i tillæg et klip i kortet. Højest målte hastighed var 62 kilometer i timen.

Politiet var tilbage på Vestmotorvejen lørdag mellem klokken 13.25 og 19.30. Her passerede 8.217 køretøjer i tidsrummet. Der må køres 130 kilometer i timen, men 54 havde så meget fart på, at det udløser et bødeforlæg. »Høsten« lød også på tre betingede frakendelser af kørekortet, så bilernes fører må op til en ny køreprøve. Hurtigste på ruten nåede op på 174 kilometer i timen.