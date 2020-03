Se billedserie I kantinen hos Hørkram Foodservice må medarbejderne spise på skift, fortæller Preben Kristensen. Foto: Thomas Olsen

Tre direktører fortæller: Sådan håndterer vi corona-udbruddet

Sorø - 13. marts 2020

Mens coronavirus fortsat spreder sig blandt danskerne, er private virksomheder blevet opfordret til at forhindre smittespredning. For det private erhvervsliv handler det især om at bede medarbejdere arbejde hjemmefra.

Flere af Sorø-områdets største virksomheder har allerede justeret driften for at tage hensyn til coronavirus.

Hørkram Foodservice A/S i Pedersborg har 700 medarbejdere. Allerede 3. marts blev der nedsat en krisegruppe, som har ændret på forholdene. Det fortæller viceadministrerende direktør Preben Kristensen.

Ansatte spiser på skift - Kantinen er opdelt i flere rum, så der er større afstand mellem medarbejderne. De er delt i hold og spiser på skift. Det var det første, vi gjorde. Efterfølgende har vi bedt alle dem, der kan arbejde hjemmefra, om at gøre det. Det er omkring 70 medarbejdere. Vi har 200 lastbiler, der skal køre på landevejene, og alle biler er blevet sprittet af, fortæller han.

Corona-situationen kan mærkes økonomisk. Hørkram Foodservice er storleverandør til kommuner og regioner.

- Vi mangler vores omsætning til restaurationer, hoteller, kantiner og kursusbranchen. Vi forventer et kraftigt fald i vores omsætning i de kommende uger. Det kan betyde, at vi må reducere antallet af medarbejdere og skære til. Men vi håber, at vi er inde i en midlertidig periode, siger Preben Kristensen.

Forventer en nedgang Hos Højvang Laboratorier A/S i Dianalund er der også sket ændringer for de 70 ansatte. Det fortæller direktør Paw Nielsen.

- Vi har sendt alle hjem, der kan arbejde hjemmefra. Vi holder produktionen i gang, men har delt os op i mindre grupper og arbejder mere forskudt. Det er mellem 20 og 30 mennesker, der arbejder hjemmefra, siger han.

Økonomisk har endnu ikke lidt skade. Men direktøren forventer, at økonomien vil blive påvirket.

- Lige nu har vi stadig kunder, der kommer med arbejde til os. Men jeg antager, at der vil være en nedgang i aktivitet de kommende dage og uger. Så på en eller anden måde kommer det til at betyde noget økonomisk. Jeg ved bare endnu ikke, hvor meget. Vi følger med hver dag og er klar til at lave justeringer, siger direktør Paw Nielsen.

Vil holde gryden i kog Altan.dk på Næstvedvej fokuserer på at kunne fortsætte arbejdet uhindret. Det fortæller direktør Casper Knudsen.

Virksomheden har både medarbejdere på byggepladser og på kontor.

- På byggepladserne passer de deres arbejde som hidtil, men passer på hygiejnen og undgår at sidde i rum med nogen, de ikke kender. På vores kontor opfordrer vi til at arbejde hjemmefra, hvis man har mulighed for det. Hvis man har brug for det, kan man komme på arbejde på kontoret, men vi henstiller til, at man tager sine forholdsregler, siger han.

Altan.dk har ikke mærket en nedgang i tilgangen af arbejdsopgaver.

- Vi har ikke råd eller tid til at lukke ned. Vi fortsætter rimelig uændret, og vi har de samme arbejdsopgaver som før. Vi får leveret varer fra danske leverandører. De kan godt levere, og vi har også arbejde for 300 millioner kroner, der skal udføres. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvor mange henvendelser der vil komme om nye projekter i den kommende tid. Men vi arbejder på at holde gryden i kog, siger Casper Knudsen.