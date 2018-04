Se billedserie Jannik Balster (i midten) og lærer Sinne Gøgsig Nielsen (til højre) blev klogere på mulighederne i transportbranchen, efter de havde talt med job- og uddannelseskonsulent Claus Jørgensen (til venstre). Foto: Martin Pedersen

Transportmesse viste vejen for Jannik

Sorø - 25. april 2018

For 20-årige Jannik Balster endte Sorø Kommunes netop afholdte transportmesse med at få større betydning, end han havde forventet.

- Jeg troede ikke, at jeg kunne få lastbilkørekort, fortæller han til DAGBLADET og Sjællandske.

Jannik Balster bor i Slagelse og tager en STU (særlig tilrettelagt undervisning) på Magleby Skolecenter ved Skælskør.

Han har særlige behov og havde egentlig opgivet drømmen om at blive lastbilchauffør. Han har nemlig ikke mod på at tage den treårige uddannelse til faglært chauffør.

Men på den nye transportmessen på parkeringspladsen ved Sorøhallen mødte han Claus Jørgensen, der er job- og uddannelseskonsulent hos den private kursusudbyder AMU Juul.

Claus Jørgensen kunne fortælle, at man ikke behøver at tage den treårige chaufføruddannelse. I stedet kan man erhverve sig lastbilkørekortet på et seks ugers kursus.

Snakken åbnede nye døre for Jannik Balster.

- Nu har jeg fået flere muligheder for at få lastbilkørekort. Jeg interesserer mig meget for biler, og jeg kan godt lide at køre. Når jeg er ude at køre, så er jeg mere fri, og jeg er mere mig selv. Jeg kan ikke have kontakt med for mange mennesker på én gang, siger Jannik Balster.

Han fulgtes med Sinne Gøgsig Nielsen, der er lærer på Magleby Skolecenter.

- Det er helt vildt. Vi troede, at den drøm var lukket ned. Men nu kan vi måske lægge kurset ind under STU'en og skræddersy resten af forløbet, siger hun.

Sorø Kommunes transportmesse var den første af sin slags her i kommunen. Messen skulle sætte fokus på de forskellige jobmuligheder i transportbranchen.

Fremmødet var dog skuffende. Det oplevede flere af udstillerne på messen.

- Vi har været en ganske lille skare. Vi havde forventet et større fremmøde. Men jeg vil sige, at vi har fået nogle gode dialoger, og vi har fundet ud af, hvad de arbejdsledige søger, siger Bjørn Larsen, der er teamleder hos Hørkram Foodservice.

Samme oplevelse havde Claus Jørgensen fra kursusudbyderen AMU Juul.

- Der har ikke været besøgende nok. Det skal også lige løbes i gang. Hvis man vil det her, så skal man blive ved med at arrangere messen. Jeg tror, at man skal gøre rigtig meget ud af markedsføringen. Måske skal der være lidt flere skilte, for man kender ikke nødvendigvis stedet og hallerne her, når man kommer udefra, siger Claus Jørgensen.

Transportmessen var arrangeret af Sorø Kommunes jobcenter i samarbejde med andre sjællandske jobcentre.