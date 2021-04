Bo Mouritzen har klaget til Ankestyrelsen over, at han ikke fik Cowis trafikrapport. Foto: Kim Rasmussen

Trafikrapport: Enhedslisten klager - borgmesteren afviser

kommunen: Enhedslisten måtte rykke mange gange for at få den rapport, der er udarbejdet over trafikken i Tersløse.

Det skriver Bo Mourtizen i en pressemeddelelse.

Faktisk blev han kun opmærksom på, at rapporten er gjort færdig, fordi Lena Bau, en af de borgere, der har deltaget i arbejdsgruppen omkring trafiktiltagene, har påpeget, at rapporten og dens resultater burde have været på dagsordenen i teknik- og miljøudvalgets møde onsdag, hvor udstykningen af Pilegårdstrekanten blev behandlet. Det var rapporten ikke.