Der er kommet flere klager over Region Sjællands tilladelse til at grave grus ved Smedevej. Blandt andet har en række beboere klaget. Her er det fra venstre Inge Poulsen, Steen Poulsen, Gregers Dankjær, Grethe Mark og Ib Sonne Ravn. Foto: Martin Pedersen

Trafikløsning på Smedevej afventer endelig godkendelse

Mens Region Sjælland altså har ansvaret for tilladelser til grusgravning, er det Sorø Kommune, der står med ansvaret for at sørge for fornuftig trafik i området.

Lastvognene fra den nye grusgrav vil nemlig komme ud på Smedevej, inden de kan køre videre ad Parnasvej. Forsøg på at overtale en privat lodsejer til at afgive jord til direkte udkørsel til Parnasvej er mislykkedes, og kommunen har ikke hjemmel til at ekspropriere, oplyser formand for udvalget for teknik og miljø, Jens Nygaard (V).