Træningsstart søndag for skatere

- Formålet er at få flere til at skate og forstå kulturen, fortæller Frank Nielsen, der er en af dem, der står i spidsen for arrangementet.

- Vi lærer deltagerne opstarten, guider dem videre", prøver at hjælpe, hvis de sidder fast i et trick og hjælpe jer med at lære hinanden. Derudover taler vi om brug at digitale midler som hjælpemiddel til træning, og så kommer vi naturligvis også ind på trafikreglerne på et streetanlæg og kulturen i streetsport.