Træet med de gode idéer

- Når vi i dag skal plante et verdensmålstræ, er det for at vise, at vi vil naturen. For træer har den her magiske evne, at de kan opfange noget af al den co2, vi sender ud i verden og som medvirker til, at isen smelter, og der kommer uforudsete regnskyl, fortalte borgmesteren til børnene fra indskolingen på Frederiksberg Skole.