Flag football er en variation af amerikanske fodbold, men her takler man ved at hive i et flag, spilleren har om livet.

Topfolk i flag football er med til ferie-aktiviteter i Sorø

Det er lykkedes SOR IF at kapre den tidligere landstræner og landsholdsspiller i flag football, Mikkel Lindsø, til årets sommerferieaktiviteter - sammen med Sisse Rønne Lindsø, der også er landsholdsspiller. De bor begge i Sorø.

- Danmark er regerende europamestre i flag football, og herrelandsholdet fik bronze ved det seneste VM, fortæller formanden for SOR IF, John Christoffersen.

Flag football er en variation af amerikansk fodbold - uden kropskontakt. Taklingerne sker ved, at man hiver nogle flag af, som man har i et bælte, der sidder om livet. Flagene er sat fast i bæltet med en plastikanordning, der fungerer på den måde, at den giver en pop-lyd, når man hiver flaget af. Disse har fået navnet pop-flag af samme grund. Sommer i Sorø byder på flag football tirsdag den 7. juli klokken 17.00-18.30, tirsdag den 14. juli klokken 10.00-12.00, tirsdag den 21/7 klokken 10.00-12.00 og tirsdag den 28. juli klokken 17.00-18.30 på´banen bag Sorø Hallen, Ringstedvej i Sorø. Arrangementet er for aldersgruppen 11-17 år.