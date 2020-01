Siden det blev offentliggjort, at Tina Herum lukker Style by T, har kunderne benyttet sig flittigt af ophørsudsalget. Det betyder, at sidste åbningsdag er lørdag den 18. januar. Foto: Merete Jensen

Tøjbutikken Style by T lukker

Sorø - 18. januar 2020 kl. 09:04 Af Merete Jensen

Lørdag er sidste åbningsdag i tøj- og onlineforretningen Style by T. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Tøjbutikken »Style by T« fik kun lidt over et års levetid på Storgade i Sorø. Det er derfor med stor ærgrelse, at indehaver Tina Herum fra Slagelse både lukker sin tøjbutik og sin online webshop.

- For at være helt ærlig, så var der simpelthen ikke det kundeflow, som jeg havde ønsket. Selvom mine gode og trofaste kunder har været glade for at handle her, så har det været svært at få tingene til at løbe rundt, siger Tina Herum.

Butikken åbnede den 6. december 2018 og har sin sidste åbningsdag lørdag den 18. januar, hvor Tina Herum byder indenfor til et glas bobler og snacks mellem klokken 10.00 og 14.00.

- Jeg er da ked af, at butikken ikke fik større succes i byen - på trods af, at kunderne har været glade for både tøjudvalget, priserne og servicen, siger hun, inden hun fortsætter:

- Rent jobmæssigt står alle muligheder åbne, og jeg kan godt forestille mig, at jeg kaster mig over jobbet som kørende sælger eller konsulent inden for enten tøj, makeup, smykker, fødevarer eller lignende. Det beskæftigede jeg mig nemlig med i ti år, inden jeg blev selvstændig med Style by T. Men det kan også være, at der pludselig dukker et andet spændende job op. Hvem ved, siger hun med et smil.